10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсуждает с Никарагуа поставки автомобильной и сельскохозяйственной техники. Этот вопрос был рассмотрен на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кубе Валерия Барановского с советником президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортегой Мурильо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

На встрече, которая состоялась в рамках участия белорусского дипломата в церемонии инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги, также присутствовали руководители министерств финансов, экономического развития и внутренней торговли Никарагуа.

"Стороны обсудили вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, проекты по поставкам белорусской автомобильной и сельскохозяйственной техники в Никарагуа", - сказали во внешнеполитическом ведомстве. -0-