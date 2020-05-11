Беларусь обсуждает с РФ корректировку условий кредита на БелАЭС, документы на стадии согласования

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсуждает с Россией корректировку условий кредита на строительство БелАЭС, документы на стадии согласования, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сегодня на видеобрифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"В связи со смещением сроков ввода первого и второго энергоблоков сегодня с российской стороной ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения - как по срокам выборки (денежных средств. - Прим. БЕЛТА), так и по срокам смещения погашения кредита, по условиям процентной ставки. Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны", - заявил Михаил Михадюк.

"Финансирование сооружения атомной станции идет в плановом порядке, без каких-либо ограничений и задержек", - добавил замминистра.

По его словам, документы находятся на стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур с белорусской и российской стороны.

Как сообщалось, межправсоглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

По нынешнему соглашению погашение кредита должно начаться через 6 месяцев после ввода АЭС в эксплуатацию, но не позже 1 апреля 2021 года. Возврат денег предусмотрен 30 равными долями каждые 6 месяцев. На 50% суммы начисляются проценты по ставке 5,23% годовых. На остальные 50% начисляются проценты по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-

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Загрузка ядерного топлива на первом блоке БелАЭС планируется в июле - Минэнерго Загрузка ядерного топлива на первом блоке Белорусской АЭС планируется в июле, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сегодня на видеобрифинге в пресс-центре БЕЛТА