Беларусь обсуждает возможность поставок калийных удобрений через латвийские порты

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация представителей ОАО "Беларуськалий", ОАО "Белорусская калийная компания" 3-4 апреля совершила визит в Вентспилс и Ригу для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере. Об этом информирует посольство Беларуси в Латвии, сообщает БЕЛТА.

"3 апреля проведена рабочая встреча с руководством правления АО "Калия паркс", изучены технические возможности терминала по перевалке калийных удобрений. 4 апреля администрацией Рижского свободного порта для белорусской делегации проведена презентация возможностей порта и действующей инфраструктуры", - рассказали в посольстве.

Представители делегации ознакомились с инфраструктурой терминала ООО "Альфа Оста" и условиями его функционирования. Рассмотрены конкретные направления возможного использования терминала и условия сотрудничества.

Проведена рабочая встреча с руководством Латвийской железной дороги по вопросам организации взаимодействия в транспортно-логистической сфере.-0-