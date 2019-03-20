Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Дании из-за птичьего гриппа

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из области Южная Дания (Дания) из-за низкопатогенного гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории региона зарегистрирован случай заболевания птиц низкопатогенным гриппом. В связи с этим с 19 марта введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из данной области живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции.
В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.-0-
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