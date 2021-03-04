Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Германии из-за птичьего гриппа

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы с административной территории района Лейпциг в Саксонии (Германия) из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, там зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь с административной территории района Лейпциг живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из данного региона.

Департамент информирует о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-