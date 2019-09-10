Беларусь ограничила ввоз скота из регионов России и Китая

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз крупного рогатого скота из Тюменской области России и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР из-за заразного узелкового дерматита. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Тюменской области и Синьцзян-Уйгурского автономного района зарегистрированы случаи заболевания КРС заразным узелковым дерматитом. В связи с этим с 10 сентября введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов крупного рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных, а также их мяса, кожевенного, рогокопытного, кишечного сырья, охотничьих трофеев.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты животноводческих комплексов всех форм собственности.-0-