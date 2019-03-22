Беларусь ограничила ввоз скота из Удмуртии

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз крупного рогатого скота из Удмуртии (Россия) из-за заразного узелкового дерматита. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории этого российского региона зарегистрирован случай заболевания КРС заразном узелковым дерматитом.

В связи с этим с 22 марта вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Удмуртии крупного рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных, кожевенного, рогокопытного, кишечного сырья, охотничьих трофеев от крупных жвачных парнокопытных.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты животноводческих комплексов всех форм собственности.-0-