Беларусь ограничила ввоз свинины из двух округов Сербии из-за АЧС

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз свинины из двух округов Сербии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Пиротского и Борского округов Сербии зарегистрированы случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В этой связи с 24 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, кормов и кормовых добавок животного происхождения, другой продукции.

Также вводятся временные ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок растительного происхождения (за исключением кормовых добавок и готовых кормов для кошек и собак, хорьков, грызунов, аквариумных и террариумных животных, декоративных птиц).

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Пиротского и Борского округов Сербии в Беларусь.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС безопасна.-0-