Беларусь ограничила ввоз свинины из пяти регионов Венгрии из-за АЧС

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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз свинины из медье Боршод-Абауй-Земплен, Сабольч-Сатмар-Берег, Хайду-Бихар, Комаром-Эстергом и Хевеш (Венгрия) из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА. По информации Всемирной организации здравоохранения животных, там зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим с 27 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов Венгрии живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции. В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры для биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от него нет. Почти все поголовье заболевших животных погибает. Для человека АЧС безопасна.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!