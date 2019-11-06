Беларусь ограничила ввоз свинины из провинции Республики Корея из-за АЧС

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз свинины из провинции Канвондо Республики Корея из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории данной провинции зарегистрирован случай заболевания восприимчивых животных АЧС. В этой связи с 7 ноября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из провинции Канвондо Республики Корея в Беларусь.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС безопасна.-0-