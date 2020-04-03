Беларусь ограничила ввоз свинины из региона Китая из-за АЧС

3 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз свинины из автономного района Китая Внутренняя Монголия из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории автономного района КНР зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В этой связи с 2 апреля введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого района живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, кормов и кормовых добавок животного происхождения, другой продукции.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС безопасна.-0-