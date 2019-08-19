Беларусь ограничила ввоз свинины из Сербии из-за АЧС

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз свинины из Сербии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территориях Белградского и Подунайского округов Сербии зарегистрированы случаи заболевания свиней АЧС. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Сербии живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Сербии в Беларусь.

В департаменте информируют о необходимости усилить меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.-0-