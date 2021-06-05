Беларусь ограничила ввоз свинины из Словакии из-за АЧС

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз свинины из Словакии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Генерального директората по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии, на территории Банска-Бистрицкого края Словакии зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этой страны живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

В департаменте информируют о необходимости дополнительных мер для биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от него нет. Почти все поголовье заболевших животных погибает. Для человека АЧС безопасна.-0-