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16 сентября 2020, 18:22

Беларусь ограничивает поставки скота из Люксембурга

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает поставки скота из Люксембурга из-за катаральной лихорадки овец (блутанга). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории Люксембурга зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных блутангом. В связи с этим с 17 сентября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этой страны племенного, пользовательного, убойного крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи), эмбрионов указанных видов животных, мяса диких мелких жвачных парнокопытных.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь указанных товаров из Люксембурга.

Блутанг (синий язык, катаральная лихорадка овец) - вирусная трансмиссивная болезнь жвачных, характеризующаяся поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей, опуханием языка, лихорадкой, поражением конечностей. Экономический ущерб, наносимый животноводству катаральной лихорадкой, велик. Болезнь распространяется на большое число животных и характеризуется высокой летальностью.-0-

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