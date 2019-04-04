Беларусь ограничивает поставки скота из региона Бельгии

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает поставки скота из провинции Люксембург (Бельгия) из-за катаральной лихорадки овец (блутанга). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро (МЭБ), на территории провинции Люксембург зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных блутангом. В связи с этим с 4 апреля введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона племенного, пользовательного, убойного крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи), эмбрионов указанных видов животных.
Кроме того, отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь указанных животных из провинции Люксембург.
Блутанг (синий язык, катаральная лихорадка овец) - вирусная трансмиссивная болезнь жвачных, характеризующаяся поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей, опуханием языка, лихорадкой, поражением конечностей. Экономический ущерб, наносимый животноводству катаральной лихорадкой, велик. Болезнь охватывает большое число животных и характеризуется высокой летальностью.-0-
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