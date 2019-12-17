Беларусь ограничивает поставки скота из регионов Бельгии и Индии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает поставки скота из провинции Намюр (Бельгия) из-за катаральной лихорадки овец (блутанга) и штата Одиша (ранее Орисса) Индии, где зарегистрированы случаи заболевания крупного рогатого скота заразным узелковым дерматитом. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В связи с этим с 17 декабря вводятся временные ограничения на ввоз из этих регионов племенного, пользовательного, убойного крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи), эмбрионов указанных видов животных, мяса диких мелких жвачных парнокопытных.

Кроме того, приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь указанных товаров из провинции Намюр и штата Одиша.

Блутанг (синий язык, катаральная лихорадка овец) - вирусная трансмиссивная болезнь жвачных, характеризующаяся поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей, опуханием языка, лихорадкой, поражением конечностей. Экономический ущерб, наносимый животноводству катаральной лихорадкой, велик. Болезнь распространяется на большое число животных и характеризуется высокой летальностью.

Узелковый дерматит - сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и прочих млекопитающих. Причиной его развития является поражение организма специфическим вирусом. Инфекция является достаточно заразной, поэтому мгновенно распространяется среди животных, а также оказывает серьезные последствия для животных. Смертность скота от поражения узелковым дерматитом составляет от 4% до 95%. -0-