10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Индии из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Индии зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 12 июня вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также другой продукции.

Кроме того, Беларусь ограничивает ввоз свинины из Индии из-за африканской чумы свиней (АЧС).

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Индии зафиксированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим с 12 июня вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры биологической защиты свиноводческих комплексов, а также птицеводческих объектов всех форм собственности.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров в Беларусь из Индии.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от него нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС безопасна.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-