Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Северной Македонии из-за болезни Ньюкасла

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Скопского региона Северной Македонии из-за болезни Ньюкасла. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Скопского региона зарегистрированы случаи заболевания птиц болезнью Ньюкасла. В связи с этим с 11 мая вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера и другой продукции.

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.-0-