Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Чехии и Словакии из-за птичьего гриппа

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Южно-Чешского края Чехии и Трнавского края Словакии из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в указанных районах зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 5 февраля введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов Чехии и Словакии живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из данных регионов.

Департамент информирует о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-