Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Германии, Нидерландов, России, Франции и Дании

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из земель Мекленбург-Передняя Померания и Нижняя Саксония (Германия), провинций Гронинген и Гелдерланд (Нидерланды), из Республики Татарстан, Ростовской, Самарской, Томской областей (Россия), из регионов Корсика (Франция) и Центральная Ютландия (Дания). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим с 23 ноября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха, пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь с данных территорий.

Департамент Минсельхозпрода информирует о необходимости принять дополнительные меры для биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-