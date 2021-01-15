Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Литвы и Польши из-за птичьего гриппа

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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Каунасского уезда Литвы и Люблинского воеводства Польши из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, там зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 16 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Каунасского уезда и Люблинского воеводства живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции. Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов Литвы и Польши. Департамент информирует о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности. Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!