Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Вьетнама из-за птичьего гриппа

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из провинций Туенкуанг, Намдинь, Хоабинь и Ханам во Вьетнаме из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 17 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из вьетнамских провинций Туенкуанг, Намдинь, Хоабинь и Ханам живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры по биологической защите птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-