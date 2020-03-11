Беларусь ограничивает ввоз птицы из трех провинций Доминиканы из-за болезни Ньюкасла

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из провинций Перавия, Сан-Кристобаль и Сантьяго (Доминиканская Республика) из-за болезни Ньюкасла. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории провинций Перавия, Сан-Кристобаль и Сантьяго зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из данных регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера и другой продукции.
В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.
Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.-0-