Беларусь ограничивает ввоз птицы из трех регионов Великобритании из-за птичьего гриппа

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из графств Кент, Херефордшир и Чешир Великобритании из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на территории графств Херефордшир и Чешир зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, а в графстве Кент - низкопатогенным. В связи с этим с 27 ноября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов Великобритании.

Департамент информирует о необходимости принять дополнительные меры по биологической защите птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-