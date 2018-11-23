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Беларусь ограничивает ввоз свинины из 12 провинций Китая из-за АЧС

Экономика 23.11.2018 | 15:28
Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) зарегистрировало случаи африканской чумы свиней на территории 12 провинций Китайской Народной Республики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Речь идет о провинциях Хэйлунцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу, Xyнань, Юньнань, Шаньси, Хэбэй, Внутренняя Монголия, Аньхой.

С 24 ноября временно ограничиваются поставки из этих провинций в Беларусь живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов. Под ограничения попадают корма и кормовые добавки для животных (кроме кормов для кошек и собак) растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для них, прошедшие термическую обработку, содержащие в своем составе свиноводческое сырье.

Ограничения не распространяются на разрешения, выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов Беларуси на прошедшие термообработку шроты для производства комбикормов для животных и комбикорма для ценных видов рыб.

В департаменте информируют о необходимости принятия дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.-0-

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Теги
Беларусь, Китай, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, продукты питания
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