Беларусь ограничивает ввоз свинины из двух регионов России и Ивано-Франковской области Украины из-за АЧС

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз свинины из Калужской области и Хабаровского края России, а также из Ивано-Франковской области Украины из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на территории данных регионов России и Украины зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим с 10 сентября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Кроме того, МЭБ проинформировала о случаях заболевания оспой овец и коз в Смоленской области России. В связи с этим с 10 сентября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона убойных, племенных и пользовательских овец и коз, убойного крупного рогатого скота, диких мелких парнокопытных (коз, архаров, ланей, туров, муфлонов, козерогов, косуль и др.), зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных, молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха и др.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля для биологической защиты животноводческих объектов всех форм собственности.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от него нет. Почти все поголовье заболевших животных погибает. Для человека АЧС безопасна.

Оспа овец и коз - высококонтагиозная особо опасная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных поражений. Оспой болеют овцы всех возрастов и пород, особенно тонкорунные. В естественных условиях овцы чаще заражаются при контакте здоровых животных с больными. Среди коз наиболее восприимчивы к заболеванию животные молочных и тонкорунных пород. Если при доброкачественной форме оспы летальность не превышает 2-3%, то при сливной и геморрагической она достигает 100%.-0-