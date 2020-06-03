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03 июня 2020, 16:50

Беларусь ограничивает ввоз свинины из китайской провинции Шэньси из-за АЧС

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз свинины из китайской провинции Шэньси из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории провинции Шэньси зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим с 4 июня вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этой провинции КНР живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС безопасна.-0-

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