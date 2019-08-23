Беларусь ограничивает ввоз свинины из Курской и Амурской областей России из-за АЧС

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз свинины из Курской и Амурской областей России из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Курской и Амурской областей зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых животных АЧС. В связи с этим с 24 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров из Курской и Амурской областей в Беларусь.

В департаменте информируют о необходимости усилить меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.-0-