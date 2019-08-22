Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовской области из-за АЧС

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовской области Украины из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Львовской области зарегистрирован случай заболевания свиней АЧС.

В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из украинского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров из Львовской области в Беларусь.

В департаменте информируют о необходимости усилить меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.-0-