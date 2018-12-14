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Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь почти на Br1 млн

Экономика 14.12.2018 | 08:44
Погрузка гуманитарной помощи. Фото из архива
Погрузка гуманитарной помощи. Фото из архива

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике на общую сумму Br988,79 тыс. определен постановлением Совета Министров Беларуси от 12 декабря 2018 года №893, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В Сирию будут отгружены два самосвала и автобус МАЗ, тренажеры, одежда, обувь, мебель, искусственные клапаны сердца, лекарственные средства, сухое цельное молоко.

Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству промышленности и Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить доставку гуманитарной помощи в морской порт Латакия в Сирии. Министерство иностранных дел окажет содействие в передаче сирийской стороне гуманитарной помощи. Министерству финансов поручено возместить необходимые транспортные, командировочные и другие расходы. Кроме того, Минфин выделит средства для возмещения министерствам и ведомствам, обеспечившим отпуск материальных ценностей, их стоимости за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-

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Теги
помощь, Сирия, Совет Министров
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