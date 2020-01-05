Беларусь осуществит дополнительную подписку на акции МБРР

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь осуществит дополнительную подписку на акции Международного банка реконструкции и развития. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №953 от 31 декабря 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правительство согласилось с предложением Министерства финансов, согласованным с министерствами иностранных дел и экономики, об осуществлении Республикой Беларусь дополнительной подписки на 673 акции на общую сумму более $81 млн, из которой оплачиваемая часть - $11,7 млн, а остальное составит гарантийную часть капитала данного банка и подлежит оплате по требованию.

Международный банк реконструкции и развития является основным кредитным учреждением Всемирного банка. Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году.-0-