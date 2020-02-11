11 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Беларусь осуществляет забор технологической нефти из трубопровода "Дружба", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

"С учетом того, что объемы поставок нефти еще не восстановлены, есть потребность в оптимизации наших ресурсов. Таким образом, чтобы сохранить работоспособность наших предприятий и использовать имеющиеся ресурсы, мы осуществляем забор технологической нефти из участков нефтепровода "Дружба", - пояснили в концерне.

В пресс-службе отметили, что забор нефти производится на участках, которые не задействованы в транзите российской нефти. "Негативно отразиться на транзите российской нефти в Европу это никак не может. К тому же мы уведомили об этом российских партнеров, то есть никакой партизанщины с нашей стороны. Эта нефть наша, она находится в наших трубах", - подчеркнули в "Белнефтехиме".

Также в пресс-службе пояснили, что в настоящее время применяются технологии консервации участков "Дружбы" с возможностью оперативного восстановления прокачки. "Это мера временная, и при восстановлении объемов поставок эти участки вернутся в прежнее состояние и будут расконсервированы", - сообщили в концерне.-0-