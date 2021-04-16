Беларусь отгрузила через морскую инфраструктуру России более 220 тыс. т грузов

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отгрузила через морскую инфраструктуру России уже более 220 тыс. т грузов. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которая прошла в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наше сотрудничество по перевалке белорусских грузов через российские морские порты может служить примером того, как должны решаться трудные вопросы двустороннего взаимодействия. Не так давно началась активная работа по этому направлению, но уже отгружено более 220 тыс. т внешнеторговых грузов Беларуси через морскую инфраструктуру России. Это хороший пример того, как сложные в практическом плане вопросы могут оперативно решаться благодаря нужной мотивации и усилиям, а также поддержке на уровне руководства наших стран", - сказал Роман Головченко.

Как сообщалось, министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта России Виталий Савельев 19 февраля в Москве подписали межправительственное соглашение об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты. Документ предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах, в дальнейшем действие соглашения может быть продлено. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.-0-