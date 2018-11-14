Беларусь открыта для любых инициатив бизнеса - Андрейченко

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - динамично развивающаяся страна, она открыта для любых инициатив бизнеса. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, открывая сегодня парламентские слушания о правовых и практических аспектах улучшения инвестиционного климата, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер отметил, что улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций - один из приоритетов социально-экономического развития страны. "Беларусь - динамично развивающееся европейское государство, открытое для любых инициатив бизнеса", - сказал Владимир Андрейченко.

Беларусь обладает значительными конкурентными преимуществами для привлечения иностранных и национальных инвестиций. Это и выгодное экономико-географическое положение, и развитая транспортная инфраструктура, достаточно высокий технологический уровень предприятий, сравнительно эффективная система образования, квалифицированная рабочая сила, комплексная поддержка инвестиционной активности на республиканском и местном уровня, перечислил председатель Палаты представителей. "В Беларуси ведется непрерывная работа по созданию комфортных экономико-правовых и институциональных условий ведения бизнеса, упрощаются условия для работы субъектов хозяйствования, создается беспрецедентная среда для развития ИТ-компаний. При поддержке международных организаций запускаются крупномасштабные инфраструктурные проекты. Активизируются механизмы применения государственно-частного партнерства. Практически на всей территории страны функционируют различные преференциальные режимы для инвесторов, которым предоставляются налоговая, таможенная льготы и другие условия для создания успешного ведения бизнеса", - обратил внимание спикер.

Одним из условий достижения устойчивой положительной динамики в вопросах привлечения инвестиций в экономику Беларуси Владимир Андрейченко назвал своевременную и системную работу парламентариев по комплексному законодательному обеспечению улучшения инвестиционного климата. Спикер напомнил, что в повестку дня Палаты представителей входят вопросы снижения и оптимизации мер административной и уголовной ответственности в экономической сфере, реализации на законодательном уровне механизмов защиты добросовестных инвесторов, совершенствования корпоративного законодательства и законодательства в сфере инвестиций.-0-