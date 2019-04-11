Беларусь планирует до конца года подписать со Всемирным банком кредитные соглашения на $300 млн

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает до конца 2019 года подписать кредитные соглашения по трем новым проектам со Всемирным банком. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Во время визита в Вашингтон на ежегодные весенние заседания советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка белорусская делегация во главе с министром экономики Дмитрием Крутым провела встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Стороны обсудили текущий инвестиционный портфель банка в Беларуси, который насчитывает 8 инвестпроектов на общую сумму около $790 млн. Было отмечено высокое качество текущего портфеля и эффективное освоение выделенных средств. "Кроме того, стороны обменялись мнениями о ходе подготовки новых инфраструктурных проектов в сфере образования, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства. Ожидается, что кредитные соглашения по трем указанным проектам могут быть подписаны до конца 2019 года. Сумма инвестиций банка может составить около $300 млн", - рассказали в пресс-службе.

В числе перспективных направлений дальнейшего сотрудничества названа возможность начала подготовки новых проектов в области энергоэффективности в социальной сфере, модернизации государственных финансов, транспортной сфере и других приоритетных областях.

Помимо вопросов инвестиционного портфеля стороны также обсудили ход подготовки дорожной карты повышения эффективности национальной экономики. В частности, отмечено общее видение вопросов развития и поддержания стабильности финансового сектора, повышения устойчивости государственных финансов и совершенствования политики управления государственным долгом. Банком выражено мнение о необходимости проведения более глубоких структурных преобразований в реальном секторе с одновременным усилением системы социальной защиты и социальной помощи, а также в секторе энергетики, в том числе в части снижения субсидирования тарифов на теплоснабжение.

Белорусская сторона проинформировала о планах правительства продолжить работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, внедрению корпоративного управления в секторе государственных предприятий, а также усилению социальной защиты населения, особенно на региональном уровне. В части снижения субсидирования тарифов на теплоснабжение будет продолжена планомерная работа в рамках решений, принятых главой государства.

В свою очередь со стороны банка было подчеркнуто, что в целях обеспечения долгосрочного устойчивого роста экономики Беларуси могут потребоваться дополнительные меры по снижению фискальных рисков, формируемых в секторе государственных предприятий.

9-14 апреля белорусская делегация находится с визитом в Вашингтоне в рамках ежегодных весенних заседаний советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка, где помимо традиционных встреч с руководством Группы Всемирного банка и МВФ запланированы встречи с руководством Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и другие встречи.-0-