Беларусь планирует начать поставки картофеля, говядины и мяса птицы в ЕС

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует получить право поставок картофеля, говядины и мяса птицы в ЕС, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня мы работаем над разрешительными документами по поставкам картофеля в Европейский союз. Планируем довести до конца наш диалог с европейскими службами, которые этим занимаются. Также работаем над тем, чтобы белорусское мясо птицы получило доступ на рынок ЕС, и над получением права транзита этого мяса через территорию ЕС в порты для дальнейшего экспорта. Кроме того, традиционно работаем с Европейским союзом над открытием поставок белорусской говядины, но это длительный процесс, думаю, за ближайшие три-пять лет мы должны пройти эту программу", - сказал Алексей Богданов.
По итогам первого полугодия экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в страны Европейского союза вырос на 22% к уровню аналогичного периода прошлого года. "Мы поставили продукцию на сумму $92,7 млн. На первом месте по объемам поставок находится Литва ($30 млн), на втором - Польша ($23 млн), на третьем - Германия", - отметил начальник главного управления ВЭД.-0-