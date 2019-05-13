Беларусь планирует начать поставки овощей и фруктов, муки и меда в Китай

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует получить право на поставки овощей и фруктов, муки и меда в Китай, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас работаем над сертификацией и открытием поставок на китайский рынок овощей и фруктов, муки, меда и молочной продукции для кормления скота. Кроме того, ведем переговоры, чтобы добавить еще два предприятия к списку мясокомбинатов, открытых для поставок говядины в Китай", - сказал Алексей Богданов.

Осуществлять поставки в Китай могут пять белорусских птицефабрик: ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер". На право поставок говядины сертифицированы ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Также для поставок в Китай открыты 54 молочных предприятия. Кроме того, 24 апреля состоялась встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с руководством Главного таможенного управления Китая. Был согласован и утвержден сертификат для экспорта в Китай рыбной продукции. Получено и разрешение на экспорт куриных лапок в КНР из ранее аккредитованных птицефабрик.

За первый квартал 2019 года экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай составил $15,3 млн, что в 2,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2018-м экспорт этой категории товаров в Китай составил $82,5 млн, по итогам 2019-го планируется подойти к цифре в $90 млн. В Китай поставляются сухое обезжиренное и сухое цельное молоко, сухая сыворотка, цельномолочная продукция, мороженое, льноволокно, рапсовое масло, мясо птицы, говядина, пробные партии сыров.-0-