27 декабря, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. Беларусь планирует наладить регулярное железнодорожное сообщение с Азербайджаном. Об этом посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович заявил 27 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам белорусско-азербайджанских отношений в 2018 году.

Беларусь нацелена на создание железнодорожного маршрута Минск-Баку и выражает заинтересованность участвовать в проектах транспортного коридора "Север-Юг" и Шелковый путь, членом которых является Азербайджан, отметил Геннадий Ахрамович.

По его словам, в этом году грузопоток между Азербайджаном и Беларусью составит 400 тыс. т.

Назвав Бакинский международный морской торговый порт мощнейшим логистическим центром, посол заявил, что Беларусь может воспользоваться возможностями этого порта для осуществления поставок своих грузов в Грузию, в Турцию по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

Кроме того, Беларусь может быть интересна Азербайджану, так как является транзитной страной (как и Азербайджан), участвующей в ряде транспортных проектов. "Реализация подобных планов послужит развитию сферы услуг в Азербайджане. У Азербайджана и Беларуси есть большой потенциал в создании крупнейших логистических центров", - подчеркнул посол Беларуси.-0-