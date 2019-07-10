10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует наращивать перевозки грузов через латвийские порты. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович сказал в интервью журналу "Открытый город" , сообщает БЕЛТА.

"У нас через полтора года запускаются два новых калийных рудника. Это два миллиона тонн калийки! Куда она пойдет? Уже сейчас надо начинать над этим работать", - отметил Василий Маркович.

По его словам, литовские порты не смогут принять такое количество грузов, поскольку их возможности ограничены. "А у вас эти возможности есть. Вот над этим и надо работать, - подчеркнул посол. - У нас увеличились поставки лесоматериалов: досок, бревен, вплоть до щепы. В январе в Латвии была большая делегация во главе с первым заместителем министра лесного хозяйства Беларуси, они договорились с Латвийской железной дорогой о двух постоянно курсирующих поездах по доставке этих лесоматериалов в порты. Это же и есть выход к морю".

В то же время Василий Маркович пояснил, что при выборе портов для транспортировки грузов белорусская сторона учитывает и вопрос тарифов. "Специалисты сейчас согласовывают, решают, какими они будут, потому что наша заинтересованность от этого тоже зависит. Если сравнивать порты Литвы и Латвии, то первые нам, конечно, ближе территориально. Но логистические преимущества, о которых говорят литовские партнеры, не так очевидны: если подойти комплексно и учитывать все составляющие, условия латвийской стороны могут быть очень и очень привлекательны", - заметил он.

В прошлом году белорусский экспорт в Латвию вырос на 40%. "У нас 510 позиций экспорта - от иголок до машин и тракторов. Торговый оборот в 2018 году был $582 млн - для наших стран это немалая цифра", - обратил внимание дипломат.

Потенциал торгово-экономического взаимодействия Беларусь и Латвия будут наращивать, ведь в обеих странах есть предприятия, заинтересованные в сотрудничестве. "Недавно, например, мы посетили в Елгаве компанию, которая строит суперсовременные очистные сооружения из определенной марки стали, которая не ржавеет. В Беларуси у нее однозначно могут быть партнеры", - привел пример посол.-0-