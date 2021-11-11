11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует нарастить экспорт товаров и услуг в Израиль. Об этом шла речь на межсессионном заседании белорусской части совместного белорусско-израильского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось под руководством министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минсвязи.

"Основной целью заседания было обсудить актуальные, требующие решения вопросы наращивания экспорта белорусских товаров и услуг в Израиль, в том числе в рамках подготовки к очередному заседанию совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, запланированному на 2022 год", - говорится в сообщении.

Участники мероприятия проанализировали и обсудили результаты внешней торговли товарами и услугами с Израилем, наращивание экспорта. "По итогам работы за январь - сентябрь 2021 года задание по экспорту товаров в Израиль, доведенное правительством, было выполнено. Вместе с тем участники заседания отметили, что есть резервы для роста экспорта белорусских товаров и услуг", - сообщили в Минсвязи.

В заседании по видео-конференц-связи приняли участие посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев, представители Минпрома, Минсельхозпрода, Министерства иностранных дел, Минприроды, Минлесхоза, Минспорта, Минздрава, Государственного комитета по науке и технологиям, концерна "Беллегпром", администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", Белорусской торгово-промышленной палаты.

"По результатам мероприятия был подготовлен протокол, который предусматривает конкретные меры для расширения товарной номенклатуры и наращивания экспорта в Израиль белорусской промышленной продукции, сельхозпродукции и продуктов питания, увеличения экспорта туристических и образовательных услуг, привлечения новых резидентов с израильским капиталом в индустриальный парк "Великий камень" и расширения научно-технического сотрудничества, другие направления развития взаимовыгодного сотрудничества Беларуси с Израилем", - сообщили в Минсвязи.-0-