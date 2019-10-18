Беларусь планирует подписать с ВБ соглашение на 65 млн евро для модернизации высшего образования

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует подписать со Всемирным банком соглашение на 65 млн евро для модернизации системы высшего образования. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики по итогам встречи в Вашингтоне белорусской делегации во главе с министром экономики Дмитрием Крутым с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.
Дмитрий Крутой и Сирил Мюллер обсудили подготовку новых инфраструктурных проектов на 2020 год. В первом полугодии 2020 года планируется подписать кредитное соглашение по проекту "Модернизация системы высшего образования" на общую сумму около 65 млн евро.
Прорабатываются также инвестиционные проекты по повышению энергоэффективности социального сектора, модернизации государственных финансов, развитию транспортного потенциала, сферы здравоохранения и других приоритетных областях.
Как сообщалось ранее, проект "Модернизация системы высшего образования" направлен на совершенствование условий для обучения детей и молодежи, модернизации инфраструктуры учреждений образования, внедрения в образовательный процесс новых передовых методик, инновационных технологий.-0-