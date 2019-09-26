26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставке нефти в октябре, сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

"Соглашение отработано, оно должно быть подписано в октябре. Предполагается, что это произойдет во время визита главы государства в Казахстан", - сказал Владимир Сизов.

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