Беларусь планирует получить в июне из РФ около 1,1 млн т нефти

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует получить в июне от российских компаний около 1,1 млн т нефти, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По трубопроводному транспорту ожидаем около 1 млн т нефти, по железной дороге - около 80 тыс. т нефти. То есть в сумме это около 1,1 млн т, фактически идентичные поставки из РФ, как и в мае", - отметил Александр Тищенко.

Поставки ожидаются от десяти компаний, включая "Роснефть", "Башнефть", "Татнефть", "Лукойл", пояснил он.

Что касается альтернативных поставок, по графику до 5 июня "Белнефтехим" ожидает прибытия в Клайпеду танкера с американской нефтью.

"С начала этого года у нас каждая пятая тонна нефти - от альтернативных поставщиков. В этом году было уже 11 танкерных поставок, 12-й танкер будет с американской нефтью, он еще в пути", - добавил Александр Тищенко.

Как сообщалось, танкер доставит для Беларуси в Клайпеду 80 тыс. т американской нефти сорта Bakken. Сделка заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT. В нынешнем году Беларусь закупала альтернативную нефть с перевалкой в порту Одессы.

Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой сообщал, что тема альтернативного сырья будет постоянной в белорусской нефтяной повестке. "Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок", - сказал Дмитрий Крутой.-0-