Беларусь планирует поставить более 3 млн т молочки и 316 тыс. т мяса в Россию в 2020 году

5 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь планирует поставить 3,6 млн т молочной и 316 тыс. т мясной продукции на рынок России в 2020 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На 2020 год балансы поставок подписаны. Экспорт белорусской молочной продукции в Российскую Федерацию запланирован в объеме 3 млн 600 тыс. т. Что касается мяса, к экспорту запланировано порядка 316 тыс. т. Эти показатели практически на уровне прошлого года", - сказал Алексей Богданов.

Беларусь в 2019 году поставила в Россию продовольствия на $4,3 млрд (на 3% больше по сравнению с 2018 годом). "Мы снизили долю российского рынка на 1,2 процентного пункта. Но все равно эта доля остается достаточно высокой", - отметил начальник главного управления ВЭД.

По его словам, основным драйвером роста поставок в Россию стала молочная продукция. Выручка от ее экспорта увеличилась на 23%. Выросли также поставки яиц, льноволокна, желатина, семян, рапсового масла. Экспорт мяса снизился из-за ограничений на поставки продукции в Россию. В частности, весной 2019 года Россельхознадзор вводил временные ограничения на ввоз говядины на кости и крупного рогатого скота из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по губкообразной энцефалопатии, в том числе из Беларуси. Позже они были сняты. "В связи с этим у нас снизился экспорт говядины в Россию. Немного меньше также поставили мяса птицы, колбасных изделий, свинины", - проинформировал Алексей Богданов.

"Однако склады белорусских производителей на сегодня пустые. Те товары, которые недопоставили на российский рынок по тем или иным причинам, мы перенаправили на другие рынки сбыта", - пояснил он.-0-