Беларусь планирует принять миссию МАГАТЭ по физзащите в ближайшее время

10 июня, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует принять миссию МАГАТЭ по физической защите ядерных материалов (IPPAS) в ближайшее время. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник Госатомнадзора Ольга Луговская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Система миссий - это инструментарий, с помощью которого МАГАТЭ оценивает, насколько выполняются все требования по ядерной и радиационной безопасности. Беларусь приняла большое количество миссий, мы откликались на предложения МАГАТЭ и сами были инициаторами. Уже буквально через пару недель будем принимать миссию IPPAS - по оценке физической защиты ядерных материалов. В IV квартале будет пост-миссия по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры (IRRS). Она будет оценивать, насколько выполнены рекомендации, выданные в 2016 году", - рассказала Ольга Луговская. По ее словам, белорусская сторона также ждет европейскую партнерскую проверку в конце августа.

Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза. При их выполнении оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, критерии включали широкий круг рисков, вызванных человеческим фактором.

По результатам стресс-тестов национальный регулятор - Госатомнадзор подготовил национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 мероприятия с установленными сроками их реализации с 2019 по 2025 год.

Ключевая часть рекомендаций, касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности, уже выполнена. Так, на площадку Белорусской АЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция. Она будет находиться в состоянии постоянного дежурства и, если такая необходимость возникнет, обеспечит работу технологического оборудования систем безопасности первого энергоблока. Все проектные решения по ее установке и подключению реализованы. Аналогичные решения будут применены и на втором энергоблоке.

Кроме того, успешно проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора при необходимости. Они относятся к средствам преодоления запроектных аварий и предназначены для длительного отвода остаточного тепла от активной зоны реактора через парогенераторы в случае полного обесточивания станции. Необходимые проектные решения также реализованы.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-