Беларусь планирует привлечь $5,5 млрд прямых иностранных инвестиций - Никитина

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует привлечь $5,5 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра экономики Анжелика Никитина, передает корреспондент БЕЛТА.

"На текущую пятилетку планируется привлечь прямых иностранных инвестиций на чистой основе в размере более $5,5 млрд. Сферы применения известны, они были озвучены на Всебелорусском народном собрании", - сказала Анжелика Никитина.

По ее словам, в основном средства будут направлены в индустриальный парк "Великий камень", на развитие высокотехнологичных, инновационных проектов, территорий свободных экономических зон.-0-