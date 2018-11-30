Беларусь планирует привлечь кредит для строительства около 40 энергоисточников на МВТ

30 ноября, Браслав /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Беларусь ведет переговоры с международными финансовыми структурами о привлечении кредита для строительства примерно 40 энергоисточников на местных видах топлива (МВТ) общей мощностью 260 МВт. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Департамент ежегодно разрабатывает планы деятельности по энергоэффективности. Отдельные мероприятия софинансируются из республиканского бюджета, привлекаются займы международных финансовых структур.

"В настоящее время завершается реализация займа Международного банка реконструкции и развития на $90 млн, который предусматривает строительство 20 энергоисточников на биотопливе в населенных пунктах и городах. Кроме того, ведутся переговоры с международными финансовыми структурами по привлечению очередного кредита для строительства около 40 энергоисточников на местных видах топлива суммарной мощностью 260 МВт", - отметил Михаил Малашенко.

Сейчас Департамент по энергоэффективности прорабатывает вопросы по внедрению в различных секторах экономики тепловых насосов, переходу на индивидуальное отопление и использованию тепловых вторичных энергоресурсов.

В Браславе прошла конференция "На пути к климатической нейтральности. Энергосбережение и развитие возобновляемых источников энергии". Участники форума подводят итоги реализации проекта "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси". Местные власти взяли на себя обязательство к 2020 году снизить выбросы на 20%, а к 2030 году - сравнять объемы выбросов и поглощения парниковых газов. Проект стартовал в 2016 году и финансировался Европейским союзом. Реализовывали его Браславский райисполком и Центр экологических решений.-0-