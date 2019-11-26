Беларусь планирует распространить безвизовый режим на областные аэропорты и наземные пункты пропуска

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26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует упростить въезд для иностранцев через областные аэропорты и наземные пункты пропуска, сообщил на пленарном заседании белорусско-швейцарского делового совета министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.
"Планируем дальше расширять безвизовые зоны, упростить въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска", - отметил Дмитрий Крутой.
Также правительство рассчитывает на скорейшее подписание соглашения с Россией о взаимном признании виз, что будет способствовать развитию бизнес-контактов.
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