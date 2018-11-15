15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует расширять экспорт геологоразведочных услуг, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время III Евразийского горно-геологического форума "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и процветания в Евразии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши специалисты используют как достижения советской школы, так и современные технологии геологоразведки. Это направление у нас развивается. Мы уже сегодня оказываем геологоразведочные услуги другим странам и будем наращивать этот экспорт. Мы работаем в России, Казахстане и других странах СНГ, на Африканском континенте. Работаем и с Кубой, Венесуэлой, Пакистаном", - рассказал Андрей Худык.

Важнейшей задачей является развитие минерально-сырьевой базы Беларуси, совершенствование системы проведения геологоразведочных работ внутри страны. "В первую очередь мы работаем над увеличением добычи углеводородного сырья. Привлекаем новые технологии геологоразведки, стремимся с минимальными затратами увеличивать запасы полезных ископаемых", - отметил министр.

III Евразийский горно-геологический форум "Цифровизация горной отрасли для совместного развития и процветания в Евразии" проходит в Минске 14-16 ноября. Участниками мероприятия стали около 300 человек из 17 стран СНГ, Европы, Азии, в числе которых Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Германия, Польша. На форуме представители разных стран обсудят перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации горной отрасли, а также взаимодействия интеграционных объединений (ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и ООН) в сфере геологии и недропользования, оценят развитие кредитно-финансовой инфраструктуры сырьевых рынков Евразии. Ключевыми темами форума также стали координация транспортной политики и развития транспортной инфраструктуры сырьевых рынков в Евразии, синхронизация стандартов классификации и учета полезных ископаемых, определение барьеров, изъятий и ограничений. Участники рассмотрят и вопросы развития единого информационного пространства Евразии в горнопромышленной сфере, формирование единых цифровых платформ.-0-