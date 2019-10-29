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29 октября 2019, 12:10

Беларусь планирует сертифицировать еще семь мясокомбинатов и три птицефабрики для поставок в Китай

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует открыть еще семь мясокомбинатов и три птицефабрики для поставок в Китай. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время IV Экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы активно наращиваем поставки мясной продукции в Китай. За восемь месяцев объем поставок достиг $22 млн - это в 37 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего было поставлено 2,5 тыс. т говядины и 5,5 тыс. т мяса птицы. Работаем над тем, чтобы расширить количество предприятий, аккредитованных для поставок на китайский рынок. Подали заявки еще на 10 наших заводов, из которых семь мясокомбинатов и три птицефабрики", - сказал Алексей Богданов.

Кроме того, на предстоящей выставке China International Import Expo в Шанхае планируется подписание протоколов, которые позволят поставлять в Китай белорусские субпродукты и части тушки птицы.

Беларусь продолжает активно наращивать и поставки молочной продукции, льноволокна и различных масел, муки, сахара, кондитерских изделий в Китай. "Это очень перспективный рынок, он никогда не сможет сам себя обеспечить ввиду большой численности населения и ограниченных земельных ресурсов. Для нас Китай - один из самых важных торгово-экономических партнеров, куда мы планируем наращивать поставки нашего продовольствия. В прошлом году мы экспортировали сельхозпродукции на $82 млн. В текущем году планируем выйти на объем поставок не менее чем $90 млн, а в 2020-м - $100 млн", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Для поставок в Китай открыты пять белорусских птицефабрик: ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер". На право поставок говядины в КНР в настоящее время сертифицированы ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Кроме того, недавно Китай аккредитовал семь белорусских производителей рыбной продукции. Доступ на китайский рынок получили СП "Санта-Бремор" ООО, ООО "Баренцево", ООО "Камчатская рыба", ЗАО "ДГ-Центр", СООО "Вкус рыбы плюс", ООО "Неофиш" и ЧПУП "15 авеню".-0-

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